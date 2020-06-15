Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
У себя в Instagram она рассказала, что родители Юлии Началовой разрешили ей показать памятник поклонникам. «Белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. А такой жизнерадостный и выразительный портрет красивого во всех смыслах человека и напоминает нам о том, какой мы ее знали», — объяснила значение памятника Исаева.
На фотографиях могилы, попавших ранее в сеть, отсутствовал мраморный ангел.
Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.
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