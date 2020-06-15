Сын Алибасова боится за психическое здоровье продюсера после отравления

Сын продюсера Бари Алибасова в эфире передачи «Ты не поверишь!» признался, что боится за его психическое здоровье.

В прошлом году Алибасова госпитализировали после случайного отравления средством для прочистки труб. «Я за его мозги опасаюсь — «Крот» сильно травмировал нервную систему. Он мне может 10 раз в час позвонить, не помня, что уже звонил», — жалуется Алибасов-младший.

4 июня 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.

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