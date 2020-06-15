Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney. Их ей подарила певица и актриса Барбра Стрейзанд. Шестилетняя девочка выложила фотографию с сертификатом в своем Instagram.

В подписе к снимку она поблагодарила артистку за такой подарок.

«Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney», — написала Джианна Флойд.

На других фото можно увидеть документы с логотипом Disney и два музыкальных альбома Стрейзанд.