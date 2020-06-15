Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова отказаться от помощи

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев высказался насчет отказа идти на контакт и помощи семьи Сергея Захарова, который является жертвой ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом он сказал в беседе с «Пятым каналом».

Юрист выразилуверенность, что если потерпевшей стороне дали бы нормальное объяснение по поводу того, чем это все может закончиться, «они так не поступили бы».

«Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх», — сказал Пашаев.

По его словам, из-за сложившейся ситуации пострадает потерпевшая сторона.

«До суда можно получить определённую материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? ... выплата денег — не означает, что это его освобождает от уголовной ответственности», — добавил Пашаев.

Как отметил защитник, Ефремов «ни от кого не скрывается» и по-прежнему предпринимает попытки извиниться перед родственниками погибшего.

«Никто не пытается с кем-то договариваться. Что предусматривает закон, то и будет», — заключил Пашаев.

Ранее стало известно, что близкие Захарова не приняли извинений актера и предложенной им денежной компенсации.

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