Анонсирован перезапуск аниме-сериала по манге «Шаман Кинг»
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Новый аниме-сериал по манге Хироюки Такэи «Шаман Кинг» выйдет в апреле 2021 года, сообщает Cruncyroll со ссылкой на сайт проекта.
Перезапуск станет адаптацией всех 35 томов манги, указано в сообщении.
Первый аниме-сериал «Шаман Кинг» вышел в 2001-2002 годах и состоял из 64 эпизодов.
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