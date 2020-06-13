Анонсирован перезапуск аниме-сериала по манге «Шаман Кинг»

Новый аниме-сериал по манге Хироюки Такэи «Шаман Кинг» выйдет в апреле 2021 года, сообщает Cruncyroll со ссылкой на сайт проекта.

Перезапуск станет адаптацией всех 35 томов манги, указано в сообщении.

Первый аниме-сериал «Шаман Кинг» вышел в 2001-2002 годах и состоял из 64 эпизодов.

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