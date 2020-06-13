Пригожин назвал большую часть современной российской музыки «шлаком»
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что большая часть современной российской музыки является шлаком. Такое мнение он выразил в интервью «Говорит Москва».
По его мнению, сейчас музыка в России стала бизнесом, в связи с чем появилось очень много музыкантов, которых порой сложно отличить друг от друга.
«А сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки», — сказал Пригожин.
Также он отметил, что тексты современных песен нельзя сравнить с композициями прошлых исполнителей, таких как Виктора Цоя.
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