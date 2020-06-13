Запашный прокомментировал видеообращение Ефремова к семье погибшего курьера
Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал видеообращение российского актера Михаила Ефремова к семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.
Дрессировщик выразил соболезнования родственникам погибшего в аварии на Садовом кольце.
«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов», — написал Запашный.
Ранее Михаил Ефремов опубликовал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего, а также предложил им помощь.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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