Запашный прокомментировал видеообращение Ефремова к семье погибшего курьера

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал видеообращение российского актера Михаила Ефремова к семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

Дрессировщик выразил соболезнования родственникам погибшего в аварии на Садовом кольце.

«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов», — написал Запашный.

Ранее Михаил Ефремов опубликовал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего, а также предложил им помощь.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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