Михаил Ефремов записал обращение к родственникам погибшего после смертельного ДТП

Российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение к родственникам погибшего в ДТП на Садовом Кольце Сергея Захаров. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Он отметил, что готов помочь родственникам «всеми средствами», если они будут готовы их принять. Актер подчеркнул, что такое предложение является не попыткой откупиться, а «попыткой искупить».

«Конец. Нет уже больше никакого Ефремова, предал я всех», — сказал Ефремов.

Он также попросил прощения у родственников Захарова. При этом актер назвал непростительным «садиться по пьянке» за руль, а также добавил не знает, как жить после произошедшего.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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