Рената Литвинова поддержала Ефремова после смертельного ДТП

Актриса Рената Литвинова поддержала актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Садовом кольце.

Она призвала в своем Instagram проявить милосердие по отношению к Ефремову.

Актриса добавила, что знакома с травлей с самого детства.

«Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего», — заявила Литвинова.

По ее мнению, произошедшее является «драмой со всех сторон». Она отметила, что с Ефремовым тоже «случилось горе».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

— Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не примет от него помощь

— Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь