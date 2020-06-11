После допроса будет определен статус Ефремова по делу о наркотиках

Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов доставлен для допроса к следователю московской полиции, сообщает «Интерфакс».

Известно, что помимо участия в следственных действиях в рамках уголовного дела о ДТП, он будет опрошен в рамках дела о сбыте наркотиков. После этого будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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