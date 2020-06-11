Киностудии Голливуда смогут вернуться к съемкам

Власти Лос-Анджелеса разрешили возобновить работу над теле- и киносъемками с 12 июня, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбары Феррер.

Таким образом, киностудии, расположенные в Голливуде, смогут вернуться к кинопроизводству.

Кроме того, разрешается работа спортивных залов, зоопарков, аквариумов, кемпингов, отметила Феррер.

Кинопроизводство было приостановлено из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Голливуде оценили убытки от коронавируса

— «Не вернемся к норме»: Голливуд страдает от безработицы