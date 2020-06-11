Мацуев отложит празднование юбилея до возможности выступить на сцене

Народный артист России, пианист Денис Мацуев намерен отложить празднование своего юбилея до появления возможности выступить с концертом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление музыканта.

По словам Мацуева, он любит отмечать день рождения с друзьями на сцене и именно так празднует этот день последние 25 лет.

В текущем году артист принял решение перенести торжество на 2 июля, когда должен пройти концерт в московском парке «Зарядье».

В четверг, 11 июня, Денису Мацуеву исполняется 45 лет.

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