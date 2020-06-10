Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, почему решил помочь бесплатно

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, почему решил стать их представителем бесплатно. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что после инцидента ему звонили представители актера и предлагали взяться за дело с его стороны. Адвокат подчеркнул, что «не стал даже разговаривать с этим человеком».

«Причина важнейшая: я знаю, как это дело решить в пользу Ефремова. Знаю. Собственно, поэтому и отказался», — добавил Добровинский.

Он уточнил, что после поступления аналогичного предложения со стороны семьи Захарова он согласился на дело. При этом, по его словам, его единственным условием была работа на безвозмездной основе.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

— Погибшего в ДТП с участием Ефремова курьера похоронят под Рязанью

— На Ефремова надели браслет удаленного слежения