Украденную дверь «Батаклана» с работой Бэнкси нашли в Италии

Итальянские карабинеры нашли украденную ранее работу уличного художника Бэнкси, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление карабинеров города Терамо в области Абруццо.

Работу художник выполнил на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан» в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года. Скорбящую девушку он нарисовал в 2018 году, а позже неизвестные похитили дверь.

Работу удалось обнаружить благодаря совместным действиям итальянских и французских правоохранителей. Рисунок на двери не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бэнкси показал картину о протестах в США

— Фильмы о Бэнкси и Капоте вошли в программу Beat Film Festival

— Бэнкси показал посвященную борьбе с COVID-19 работу