Российский фильм «Вратарь Галактики» выйдет в прокат в США

Российская фантастическая картина «Вратарь Галактики» выйдет в прокат в США в 2021 году, сообщает Nation News.

Права на показ приобрела компания Well Go USA, которая ранее пускала в американский прокат российские фильмы «Т-34» и «Легенда о Коловрате». В США картина выйдет под названием Cosmoball.

Съемки «Вратаря Галактики» завершились еще в 2017 году. Российская премьера несколько раз переносилась и должна состояться в конце августа 2020 года.

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