Дочь Ефремова рассказала о чувствах отца из-за ДТП

Актер Михаил Ефремов раскаивается в том, что сел за руль в пьяном виде. Об этом рассказала его дочь Анна-Мария в эфире канала «360».

По ее словам, Ефремов осознает свою вину и волнуется за семью погибшего по его вине мужчины.

Анна-Мария считает, что, помимо отца, наказание должны понести те, кто находился с ним в машине, поскольку им следовало проконтролировать, в каком состоянии Ефремов сел за руль.

Дочь актера добавила, что «люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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