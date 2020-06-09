Следствие просит отправить Михаила Ефремова под домашний арест

Следствие попросило Таганский районный суд Москвы избрать меру пресечения в отношении актера Михаила Ефремова в виде домашнего ареста по делу о ДТП, в котором погиб человек, передает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ефремову М. О. меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в суде.

В настоящее время актер задержан до решения суда.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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