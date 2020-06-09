Ефремова увезли на допрос

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне смертельное ДТП в центре Москвы, вывели из подъезда его дома. На месте дежурит полиция.

Актер был в маске и черном капюшоне. Как сообщает РИА «Новости», его повезли на допрос.

Ранее к нему вызывали скорую. Однако сообщалось, что врачи не стали госпитализировать Ефремова.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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