Дмитрий Быков назвал трагедией ДТП с Михаилом Ефремовым

Журналист и литератор Дмитрий Быков назвал трагедией аварию с Михаилом Ефремовым, сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

При этом он не уточнил, будет ли в этой ситуации поддерживать артиста и коллегу по проекту «Гражданин поэт». «Произошла ужасная трагедия, соболезнования близким», — сказал он.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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