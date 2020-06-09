«Жару» перенесли из-за коронавируса
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Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку был перенесен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Организаторы объяснили, что решение связано со вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Баку. Юбилейный фестиваль «Жара» пройдет в Баку в 2021 году с 28 июля по 1 августа.
Ранее планировалось, что музыкальное мероприятие пройдет с 29 июля по 2 августа 2020 года.
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