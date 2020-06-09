Фадеев пожаловался на мерзкие воспоминания о Serebro

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram видео с песней Маши Вебер «На ветру» и заявил, что теперь может позволить себе писать песни кому и когда захочет.

При этом он резко отреагировал на просьбу одной из подписчиц вернуть группу Serebro. «Serebro не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!» — пожаловался он.

Максим Фадеев распустил всех артистов своего лейбла MALFA, включая Serebro, в ноябре 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новую звезду Макса Фадеева сравнили с Темниковой

— Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

— Фадеев предрек рэперам превращение в гномов