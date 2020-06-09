Ефремова доставят на допрос

Устроившего ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова допросят. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в больнице скончался водитель автофургона, который пострадал в результате аварии с артистом. Предполагается что следователи допросят Ефремова, после чего, вероятно, будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

«Какой она будет, пока рано говорить», — сказал собеседник агентства.

Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате случившегося погиб один человек. Против Ефремова уже возбудили уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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