Момент ДТП с участием Ефремова попал на видео
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В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен момент ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
На кадрах видно, что автомобиль на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину.
Ранее сообщалось, что Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля.
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