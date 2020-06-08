Момент ДТП с участием Ефремова попал на видео

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен момент ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

На кадрах видно, что автомобиль на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину.

Ранее сообщалось, что Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля.

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