Названы самые популярные у россиян «летние» книги и авторы

Жители России рассказали, какие книги они собираются прочитать или перечитать этим летом, а также назвали любимых авторов. Результаты опроса сервиса MyBook показывает РИА «Новости».

Самыми популярными книгами у россиян оказались фэнтези-сага Анджея Сапковского «Ведьмак», мотивационный бестселлер Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», книга по психологии Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Притом самой «летней» книгой россияне назвали повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».

Опрос показал, что около 50% опрошенных планируют чаще летом читать книги, еще 40% респондентов захотели прочитать более десяти книг за сезон. Кроме того, 30% собирались прочесть за лето свыше пяти произведений, только 3% россиян признались, что будут читать меньше обычного и менее 1% не собираются читать вовсе.

Популярным писателем у россиян стал Эрих Мария Ремарк. Его романы хотят прочесть 26% россиян. На втором месте Стивен Кинг, хорроры которого заинтересовали 21%. Тройку замыкает Рэй Брэдбери с 20% голосов.