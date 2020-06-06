Мишустин обязал возвращать деньги за отмену культурных мероприятий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об обязательной компенсации стоимости билетов для граждан в случае отмены культурного мероприятия из-за чрезвычайной ситуации, сообщает РИА «Новости».

Документ предполагает возможность полного возврата средств или обмен их на ваучеры.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко докладывал об этой инициативе правительства президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Чернышенко, у регионов будет полгода после выхода из режима повышенной готовности для возврата денег.

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