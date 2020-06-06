Мишустин обязал возвращать деньги за отмену культурных мероприятий
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об обязательной компенсации стоимости билетов для граждан в случае отмены культурного мероприятия из-за чрезвычайной ситуации, сообщает РИА «Новости».
Документ предполагает возможность полного возврата средств или обмен их на ваучеры.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко докладывал об этой инициативе правительства президенту РФ Владимиру Путину.
По словам Чернышенко, у регионов будет полгода после выхода из режима повышенной готовности для возврата денег.
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