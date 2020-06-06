Умерла театральный критик Элеонора Красновская

Российский театральный критик и член Союза театральных деятелей РФ (СТД) Элеонора Красновская скончалась в возрасте 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Не стало Элеоноры Матвеевны Красновской — нашей коллеги, ветерана СТД, прекрасного театрального критика, человека, чья жизнь была связана с ВТО (Всероссийское театральное общество), а затем и СТД почти полвека», — говорится в сообщении Союза.

В организации Красновская проработала 45 лет. Она занималась драматургией А. Чехова, курировала театральные постановки российских театров по его произведениям.

Критик отпраздновала свой 100-летний юбилей осенью 2019 года.