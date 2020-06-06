Бэнкси показал картину о протестах в США

Британский уличный художник Бэнкси показал новую работу, посвященную протестам в США, которые начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Соответствующий пост размещен на его странице в Instagram.

На картине художника запечатлен траурный портрет с черной фигурой, а над ней повешен американский флаг, нижний угол которого загорелся от пламени свечи.

«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы», — написал Бэнкси под постом.

По его словам, ситуация с Флойдом похожа на неисправную трубу, которая топит жителей нижних этажей дома.

«Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить (трубы. – Прим.ред.) – это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху», — отметил художник, добавив, что это «проблемы белых людей», поэтому все-таки кому-то придется «подняться наверх и выбить дверь».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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