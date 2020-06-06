Путин призвал деятелей культуры представить предложения по выходу из каникул

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Президент России Владимир Путин попросил деятелей культуры представить предложения, которые помогут культурным учреждениям выйти из каникул, связанных с пандемией коронавируса, с минимальными потерями и получением стимула для дальнейшего развития. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотел бы услышать от вас, какие дополнительные меры, по вашему мнению, нужны, чтобы наши музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул...», — сказал глава государства в ходе встречи с деятелями культуры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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