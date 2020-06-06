Версальский дворец открылся во Франции после карантина по COVID-19

Дворцовый комплекс Версаль во Франции открывается в субботу, 6 июня, после карантина по коронавирусу. Об этом сообщается на странице комплекса в Twitter.

В пресс-релизе сказано, что сотрудники замка тщательно подготовились к приему посетителей.

При посещении комплекса гости должны быть в масках. При этом на его территорию могут прийти лишь те, кто заранее забронировал время визита.

Музейный комплекс был закрыт 13 марта по распоряжению министерства культуры страны на фоне распространения COVID-19 во Франции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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