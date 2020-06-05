Новую звезду Макса Фадеева сравнили с Темниковой

Продюсер Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA в Instagram — это экс-солистка его группы SEREBRO Марианна Кочурова, которая выступает под псевдонимом MÁYRUN.

По словам Фадеева, Кочурова в этом проекте зазвучит по-новому. «Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу!» — сказал он о своей новой звезде.

Некоторые внимательно следящие за творчеством Фадеева поклонники отметили, что MÁYRUN похожа на Елену Темникову. «Какая-то Темникова на минималках. Идентично по звучанию», — пишут Фадееву.

Максим Фадеев распустил всех артистов своего лейбла, включая SEREBRO, в ноябре 2019 года.

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