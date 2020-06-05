Бардин объяснил, почему зрители не приняли новый образ Волка из «Ну, погоди!»

Художник-мультипликатор Гарри Бардин в беседе с изданием «Взгляд» прокомментировал реакцию на первые изображения обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!».

Он отметил, что российские зрители однолюбы и верны исключительно первоначальному образу мультипликационных героев. «А новая интерпретация персонажей ими просто не воспринимается, потому что в сознании уже есть представление о том, как это должно выглядеть правильно. И упрекать их в этом не стоит. Они любят тех, кто сделал, а не тех, кто снимает пенки», — объяснил Бардин, отметив, что уважает зрительское мнение.

В «Союзмультфильме» ранее заявили, что разошедшийся по сети образ Волка — не окончательный. Первую серию обновленного «Ну, погоди!» студия планирует представить летом 2020 года.

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