Кормухина продолжит судиться с Гагариной из-за песни Цоя

Слушания по иску певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», продолжатся в Тверском суде Москвы 24 июня.

Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее суд откладывался из-за санитарных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Кормухина заявляла, что аранжировку песни «Кукушка» для нее написал ее супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения сына погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя — Александра. Она утверждает, что именно эта аранжировка использована Полиной Гагариной и композитором Константином Меладзе в их версии трека.

Известно, что Константин Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) авторские права на аранжировку, а Алексей Белов — нет.

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