Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»

Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы «Чужой», сообщает LA Times.

По мнению Скотта, ему еще есть что сказать о главном монстре «Чужого». «Я всегда в первую очередь думал о том, зачем было создано такое существо, почему оно путешествовало в военном корабле, который вез яйца. Что за цели были у корабля, зачем нужны были яйца? Вот на какие вопросы стоит ответить: кто, почему и зачем», — пояснил он, какие идеи собирается развить в приквеле.

Сейчас Ридли Скотт работает над фильмом «Последняя дуэль». Первый «Чужой» вышел в 1979 году, всего вышло восемь фильмов, действие которых разворачивается во вселенной «Чужого».

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