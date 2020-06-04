Стало известно, когда выйдет сериал по мотивам скандального «Текста» с Асмус

Премьера сериала по мотивам фильма «Текст» состоится в августе, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение видеосервиса START.

Сериал по мотивам фильма — лауреата премий «Золотой орел» и АПКиТ будет назваться «Текст. Реальность», в нем будет 5 эпизодов. «Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского», — рассказал режиссер Клим Шипенко.

Премьера «Текста» состоялась в конце октября 2019 года и сопровождалась онлайн-скандалом вокруг Кристины Асмус, которую раскритиковали и подвергли травле в соцсетях за съемки в откровенных сценах.

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