Стало известно, когда выйдет сериал по мотивам скандального «Текста» с Асмус
Премьера сериала по мотивам фильма «Текст» состоится в августе, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение видеосервиса START.
Сериал по мотивам фильма — лауреата премий «Золотой орел» и АПКиТ будет назваться «Текст. Реальность», в нем будет 5 эпизодов. «Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского», — рассказал режиссер Клим Шипенко.
Премьера «Текста» состоялась в конце октября 2019 года и сопровождалась онлайн-скандалом вокруг Кристины Асмус, которую раскритиковали и подвергли травле в соцсетях за съемки в откровенных сценах.
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