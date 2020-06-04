«Союзмультфильм» ответил на критику новой внешности Волка из «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» прокомментировала попавший в сеть образ «обновленного» Волка из «Ну, погоди!».

Как сообщает издание «Подъем», это один из 50 вариантов внешности Волка. «Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля», — пояснили в пресс-службе.

Ранее изображение «нового Волка» высмеяли в соцсетях, сравнив его внешность с внешностью журналиста Юрия Дудя и главного героя фильма «Лицо со шрамом» Тони Монтаны.

Новые серии «Ну, погоди!» могут выйти уже в конце лета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый сезон нового «Простоквашино» собрал 165 млн просмотров на YouTube

— Финальная серия «Простоквашино» набрала более миллиона просмотров за неделю

— «Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку