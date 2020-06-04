Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Продюсер Иосиф Пригожин резко ответил на слова актера Ивана Охлобыстина, упрекнувшего его в том, что продюсер якобы борется за права «всего актерского цеха, включая стриптиз».

По словам Пригожина, он пытался дозвониться до Охлобыстина, но тщетно — тот не берет трубку. «Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются,» — цитирует продюсера сайт kp.ru. Он подчеркнул, что многие знаменитости находятся в долгах и кредитах. «Не понимаю, зачем это скрывать? Неужели страшно признаться, что у вас не так много денег, как вы демонстрируете?» — не понимает Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты обеднели из-за отмены выступлений. После этого в онлайн-конфликт с ним вступил Сергей Шнуров, не согласный с такой позицией.

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