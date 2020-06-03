Скончался исследователь творчества Цветаевой Лев Мнухин

Скончался исследователь творчества Марины Цветаевой, основатель энциклопедии о русском зарубежье Лев Мнухин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспечати Михаила Сеславинского.

Мнухин ушел из жизни в возрасте 82 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Деятельность исследователя началась в 1970-х годах, когда он создал небольшой музей Марины Цветаевой у себя дома и начал проводить там творческие встречи. За годы работы он стал признанным авторитетом в сферах истории русской литературы Серебряного века и судеб интеллигенции.

Лев Мнухин – лауреат премии правительства в области культуры, заслуженный работник культуры России, лауреат премий Д. Лихачева, Н. Смирного-Сокольского, М. Цветаевой.