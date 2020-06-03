Роль Бэтвумен сыграет новая актриса

Вместо Руби Роуз, покинувшей сериал «Бэтвумен», главную роль исполнит новая актриса, передает Entertainment Weekly.

Сейчас телеканал CW ищет актрису на роль героини Райан Уайлдер — она заменит Кэти Кейн, перевоплощавшуюся в Бэтвумен в интерпретации Руби Роуз.

Новая Бэтвумен, как и предыдущая, будет лесбиянкой. Известно, что у Райан Уайлдер есть опыт употребления наркотиков.

Сериал «Бэтвумен» был продлен на второй сезон в январе 2020 года.

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