Роль Бэтвумен сыграет новая актриса
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Вместо Руби Роуз, покинувшей сериал «Бэтвумен», главную роль исполнит новая актриса, передает Entertainment Weekly.
Сейчас телеканал CW ищет актрису на роль героини Райан Уайлдер — она заменит Кэти Кейн, перевоплощавшуюся в Бэтвумен в интерпретации Руби Роуз.
Новая Бэтвумен, как и предыдущая, будет лесбиянкой. Известно, что у Райан Уайлдер есть опыт употребления наркотиков.
Сериал «Бэтвумен» был продлен на второй сезон в январе 2020 года.
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