Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с коллегами по «Гарри Поттеру»

Исполнитель роли Гарри Поттера в киносаге о школе волшебства Хогвартс Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон — своими коллегами по съемочной площадке.

В беседе с Mirror Рэдклифф признался, что общается с актерами, хотя и не так близко, как раньше. Он поздравил Руперта Гринта с рождением дочери и заверил, что тот будет отличным отцом. «Жутко осознавать, что мы в таком возрасте, когда у большинства людей рождаются дети. Уверен, это заставляет всех остальных чувствовать себя очень старыми», – смеется Дэниел Рэдклифф.

Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году.

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