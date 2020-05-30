СМИ: звезды российского шоу-бизнеса запросили помощь в виде МРОТ

Ряд российских артистов направили в ФНС заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом пишет издание «Собеседник», которое изучило данные ФНС.

Издание отмечает, что выплаты утвердили певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.

При этом отказ в предоставлении такой помощи из-за сокращения работников более чем на десять процентов от их количества в марте получил исполнитель Григорий Лепс. По такой же причине помощь не будет предоставлена Леониду Агутину и рэперу Тимати (Тимур Юнусов. — прим.ред.).