Тарзан предстал в образе поломойки после слов о нехватке денег

Шоумен Сергей «Тарзан» Глушко в Instagram с юмором отреагировал на критику после своей жалобы на нехватку денег.

Он предстал перед подписчиками в образе поломойки. «Устроился на работу... по специальности. В половых-то делах я соображаю», — пошутил он. В комментариях его хвалят за то, что он ответил на нападки с юмором и без агрессии.

Ранее Сергей Глушко объяснил, что авторы публикации о том, что он якобы позавидовал получающим пенсию пенсионерам, переиначили его слова.

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