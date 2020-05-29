Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина

Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице. Юмористическую видеозапись он выложил на своей странице в Instagram.

Герои ролика говорят о выдуманном плане для жителей разных домов. Так, граждане должны гулять в парковых зонах «друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки».

Регламент нарушений в ролике предлагают фиксировать штрафами, однако не превышающими пяти тысяч рублей.

Перечень мероприятий один из героев предлагает назвать «График, чтобы подышать свежим воздухом», а другой меняет название на «График, чтобы подышать свободно через день».

Пятиминутный ролик уже набрал свыше миллиона просмотров в Instagram.

До этого Собянин предложил разрешить москвичам прогулки по схеме.

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