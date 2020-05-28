Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на 2021 год

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ из-за ситуации с коронавирусом состоится в мае 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета индустриальных телевизионных премий Михаила Швыдкого.

По его словам, решение о переносе церемонии было принято в связи с тем, что традиционные даты, в которые мероприятие проводилось в последние годы, приходятся на начало октября.

«Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», — сказал Швыдкой.

Он также добавил, что подать заявки на соискание премии можно до 1 февраля следующего года.

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