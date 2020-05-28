Онлайн-концерт «Евровидения-2020» посмотрели более 70 млн зрителей

Специальный онлайн-концерт «Евровидения-2020», по данным Европейского вещательного союза (EBU), увидели 73 млн зрителей.

Всего в альтернативном «Евровидении», которое провели после отмены конкурса, приняла участие 41 страна. Наибольшей популярностью трансляция пользовалась у жителей Италии, Нидерландов, Великобритании и России. В нашей стране «Евровидение» увидели 2,1 млн зрителей.

Российская группа Little Big должна был выступать с композицией Uno на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Песни, заявленные в 2020 году, не смогут войти в следующую конкурсную программу.

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