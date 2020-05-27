Фильм российского продюсера получил две номинации на «Эмми»

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Документальный фильм об антисемитизме «Ненависть среди нас» был дважды номинирован на дневную премию «Эмми», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Блиц Фильм», занимавшейся производством фильма.

Одним из продюсеров фильма стал российский предприниматель Сергей Саркисов. Фильм претендует на победу в категориях «Выдающаяся специальная программа специального класса» и «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи». «Таким образом, по данным американских партнеров по созданию фильма компании Associated Television International, Саркисов стал первым в истории российским продюсером, номинированным на эту престижную премию», — уточнили в пресс-службе.

Премьера ленты «Ненависть среди нас» Дэвида Маккензи состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Центральной темой картины стали проявления антисемитизма в США и в Европе.

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