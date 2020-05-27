Поклонники раскритиковали Брэда Питта за запущенный вид

Поклонники голливудского актера Брэда Питта раскритиковали его «запущенный» внешний вид на фотографиях, сделанных папарацци. Соответствующие кадры разместил британский таблоид The Daily Mail.

На снимках запечатлен 56-летний актер, прогуливающийся по улице калифорнийского города Малибу с другом — басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. У Питта были заросшие волосы, одет он был в рваные джинсы и мятую серо-зеленую рубашку.

Некоторые пользователи сети отметили, что звезда Голливуда уже стар для таких длинных волос и выглядит в таком виде глупо. Кто-то подчеркнул, что ему неплохо было бы принять душ.

Один из юзеров вовсе написал, что Питт выглядит как бездомный.

Были также те, кто сказал, что актер всегда выглядит хорошо и отлично играет.

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