Минкультуры: творческие вузы могут сами установить плату за обучение

Творческие высшие учебные заведения могут сами установить стоимость обучения для студентов, пишет ТАСС со ссылкой на Минкультуры.

«В соответствии с законом об образовании вузы самостоятельно устанавливают стоимость платных образовательных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плата не может быть ниже стоимости бюджетного места. Также Минкультуры рекомендовало не повышать цену по сравнению с прошлым учебным годом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минкультуре рассказали о сроке запрета на групповые посещения музеев

— Минкультуры перевыполнит план нацпроекта «Культура» по цифровизации в условиях пандемии

— Российские музеи могут открыть с 1 июня