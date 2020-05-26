Минкультуры: творческие вузы могут сами установить плату за обучение
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Творческие высшие учебные заведения могут сами установить стоимость обучения для студентов, пишет ТАСС со ссылкой на Минкультуры.
«В соответствии с законом об образовании вузы самостоятельно устанавливают стоимость платных образовательных услуг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что плата не может быть ниже стоимости бюджетного места. Также Минкультуры рекомендовало не повышать цену по сравнению с прошлым учебным годом.
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