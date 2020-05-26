В Минкультуре рассказали о сроке запрета на групповые посещения музеев
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Запрет на групповые посещения музеев будет действовать два месяца со дня открытия, пишет ТАСС со ссылкой на Минкультуры.
«Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев с момента открытия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 30% сотрудников приступят к работе в июне, 70% — в июле.
Музеи закрыты с середины марта из-за коронавируса. На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова заявила, что музеи откроются для индивидуальных посещений с середины июля, если отмена ограничений начнется 1 июня.
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