Третьяковская галерея потеряла почти €3 млн из-за трехмесячного карантина

Государственная Третьяковская галерея из-за карантина в связи с пандемией коронавируса потеряла почти €3 млн за три прошедших месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы галереи Зельфиры Трегуловой.

«Мы определили сразу же, с самого начала свои потери — это примерно €30 тысяч в день. Получается, мы в месяц теряем сумму в €900 тысяч, поэтому общие наши потери за три месяца будут, где-то €2 миллиона 700 тысяч», — сказала Трегулова.

Она также пояснила, что потери в целом составили около 90% от прибыли музея за время закрытия. В настоящее время в галерее работает только интернет-магазин. Недополученные деньги музей планировал направить на развитие новых проектов.

По словам Трегуловой, за время карантина выросла аудитория музея, преимущественно за счет онлайн-платформ.

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