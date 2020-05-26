На съемки новой версии «Лиги справедливости» не хватило денег
Студии Warner Bros. и HBO Max не будут организовывать дополнительные съемки или пересъемки для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, сообщается в подкасте TheWrap-Up.
На режиссерскую версию фильма выделят $20-30 млн, и эта сумма не включает в себя новые съемки. Версию Снайдера соберут из отснятого материала, для которого можно будет только написать новые диалоги.
В свою очередь, Снайдер рассчитывал на досъемки проекта, режиссерскую версию которого хотят увидеть и исполнители главных ролей в супергеройской картине.
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